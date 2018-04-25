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Министр Шляхтин: нового главного тренера для хоккейной «Лады» выберут до 1 мая
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Министр Шляхтин: нового главного тренера для хоккейной «Лады» выберут до 1 мая 

63.ru 36 минут назад
Фото: 63.ru
Тольяттинская «Лада» подала документы на участие в чемпионате Высшей хоккейной лиги сезона 2018/19. Параллельно клуб ищет нового главного тренера. Об этом сообщил министр спорта Самарской области, вице-президент ХК Дмитрий Шляхтин.
— Мы назначим главного тренера до 1 мая, — рассказал Дмитрий Шляхтин. — Сейчас идет процесс переговоров — это вопрос диалога, надо решать все по концепции.
Ранее некоторые СМИ сообщали, что команду может возглавить российский хоккеист, защитник клуба НХЛ «Нэшвилл Предаторз» Анатолий Емелин.
— Интерес к Емелину у нас присутствует, но есть и другие кандидатуры, — отметил Дмитрий Шляхтин.
Новый тренерский штаб пересмотрит и состав игроков. К сожалению, с некоторыми придется расстаться, так как по условиям контракта они планируют играть только в КХЛ.
В конце марта тольяттинскую «Ладу» исключили из КХЛ. Теперь неравнодушные жители автограда собирают подписи под петицией на имя врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и депутата госдумы Евгения Серпера с просьбой вернуть хоккейную команду в Континентальную лигу.
Горожан поддержали народные избранники. Они обратились за помощью в Министерство спорта России.
Глава региона Дмитрий Азаров рассказал, тольяттинская «Лада» вылетела из КХЛ в том числе из-за недостатка спонсоров. Сейчас 80% финансирования хоккейного клуба «Лада» обеспечивает бюджет Самарской области. Но, по словам губернатора, он уже получил гарантийные письма от нескольких организаций, которые готовы проспонсировать профессиональный спорт.
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