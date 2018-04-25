Министр Шляхтин: нового главного тренера для хоккейной «Лады» выберут до 1 мая

Тольяттинская «Лада» подала документы на участие в чемпионате Высшей хоккейной лиги сезона 2018/19. Параллельно клуб ищет нового главного тренера. Об этом сообщил министр спорта Самарской области, вице-президент ХК Дмитрий Шляхтин.

— Мы назначим главного тренера до 1 мая, — рассказал Дмитрий Шляхтин . — Сейчас идет процесс переговоров — это вопрос диалога, надо решать все по концепции.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что команду может возглавить российский хоккеист, защитник клуба НХЛ «Нэшвилл Предаторз» Анатолий Емелин

— Интерес к Емелину у нас присутствует, но есть и другие кандидатуры, — отметил Дмитрий Шляхтин.

Новый тренерский штаб пересмотрит и состав игроков. К сожалению, с некоторыми придется расстаться, так как по условиям контракта они планируют играть только в КХЛ.

В конце марта тольяттинскую «Ладу» исключили из КХЛ. Теперь неравнодушные жители автограда собирают подписи под петицией на имя врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и депутата госдумы Евгения Серпера с просьбой вернуть хоккейную команду в Континентальную лигу.

Горожан поддержали народные избранники. Они обратились за помощью в Министерство спорта России.

Глава региона Дмитрий Азаров рассказал, тольяттинская «Лада» вылетела из КХЛ в том числе из-за недостатка спонсоров. Сейчас 80% финансирования хоккейного клуба «Лада» обеспечивает бюджет Самарской области. Но, по словам губернатора, он уже получил гарантийные письма от нескольких организаций, которые готовы проспонсировать профессиональный спорт.