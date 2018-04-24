Сёмин: сейчас хорошее поколение футболистов, они очень целеустремлённые

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение по поводу турнира «Локобол» и отметил нынешнее поколение молодых футболистов.

«12 лет назад у нас с Виктором Горловым возникла идея, чтобы у нас был такой турнир, который есть сегодня. Но мы даже не думали, что он будет таким масштабным. Хорошо, что в тот период нас поддержало « РЖД » и турнир сохранился и дошел до таких колоссальных масштабов. Я желаю вам прекрасной игры и удачи.

Хорошее сейчас поколение, они очень целеустремлённые. Для них по всей стране должны быть созданы комфортные условия, чтобы они обратили внимание на различные виды спорта. То, что в своё время сделала Германия, — 19 центров под контролем федерации, лучшие тренера, отсюда и вышло их новое поколение. Мы должны создать такие же условия", — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.