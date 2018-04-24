Экс-игрок «Зенита» Молло перейдет в клуб из Катара

Как сообщает официальный твиттер клуба, француз прилетел в Катар 22 апреля. На следующий день игрок прошел медосмотр. О подписании контракта «Аль-Райян» официально не сообщал.

Последним клубом Молло был английский «Фулхэм», куда футболист перешел в конце августа 2017-го. В Чемпионшипе 28-летний полузащитник провел 6 матчей и сделал 1 голевую передачу. В конце января клуб расторг контракт с французом.

Напомним, до переезда в Англию полузащитник провел два сезона в России, где выступал за «Крылья Советов» и «Зенит» . За самарцев Молло провел 35 матчей в РФПЛ, забил 5 голов и отдал 9 результативных передач.

Зимой 2017 года Йоан перешел в «Зенит», где за семь игр отметился одним забитым мячом. В начале сезона 2017/2018 француз сыграл четыре матча во второй команде сине-бело-голубых и получил двухматчевую дисквалификацию за неприличный жест в адрес трибун.