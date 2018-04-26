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XXVII Республиканские летние сельские спортивные игры. Итоги отборочных соревнований по волейболу
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XXVII Республиканские летние сельские спортивные игры. Итоги отборочных соревнований по волейболу 

Советский спорт 36 минут назад
В период с 20 по 22 апреля в поселке Ува прошли отборочные соревнования по волейболу среди мужских и женских сборных команд сельских районов Удмуртской Республики в зачет 27-х Республиканских летних сельских спортивных игр. Всего в турнирах приняли участие по восемь команд. По итогам соревнований места распределились следующим образом: Мужчины:
1 место — Завьяловский район (выход в финал) 2 место — Увинский район (выход в стыковой турнир) 3 место — Малопургинский район 4 место — Алнашский район 5 место — Вавожский район 6 место — Селтинский район 7 место — Кизнерский район 8 место — Граховский район
Женщины:
1 место — Кезский район (выход в финал) 2 место — Увинский район (выход в стыковой турнир) 3 место — Малопургинский район 4 место — Селтинский район 5 место — Кизнерский район 6 место — Алнашский район 7 место — Вавожский район 8 место — Граховский район
Полный состав участников этого турнира определится после 28 апреля, когда завершатся отборочные соревнования
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