XXVII Республиканские летние сельские спортивные игры. Итоги отборочных соревнований по волейболу

В период с 20 по 22 апреля в поселке Ува прошли отборочные соревнования по волейболу среди мужских и женских сборных команд сельских районов Удмуртской Республики в зачет 27-х Республиканских летних сельских спортивных игр. Всего в турнирах приняли участие по восемь команд. По итогам соревнований места распределились следующим образом: Мужчины:

1 место — Завьяловский район (выход в финал) 2 место — Увинский район (выход в стыковой турнир) 3 место — Малопургинский район 4 место — Алнашский район 5 место — Вавожский район 6 место — Селтинский район 7 место — Кизнерский район 8 место — Граховский район

Женщины:

1 место — Кезский район (выход в финал) 2 место — Увинский район (выход в стыковой турнир) 3 место — Малопургинский район 4 место — Селтинский район 5 место — Кизнерский район 6 место — Алнашский район 7 место — Вавожский район 8 место — Граховский район

Полный состав участников этого турнира определится после 28 апреля, когда завершатся отборочные соревнования