Председатель профкома СГМУ назвал руководителя ГМЦ «настоящим лидером»

Председатель профкома СГМУ Александр Бондаренко прокомментировал корреспонденту сайта «АиФ-Саратов» назначение руководителя в Городском молодежном центре, по его словам, Артем Петров своей работой в городском отделении «Молодой Гвардии» и на посту заместителя председателя Молодежного парламента зарекомендовал себя настоящим молодежным лидером.

Бондаренко подчеркнул, что с Петровым ему удалось реализовать ряд проектов по мониторингу доступности учреждений, а также по оказанию адресной помощи людям с ограниченными возможностями здоровья.

«Артем зарекомендовал себя, как человек, который может сплотить молодёжь. В своей работе он уделяет пристальное внимание гражданско-патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения. За его плечами огромный опыт работы как с молодёжью, так и на благо общества», — сообщил Бондаренко.