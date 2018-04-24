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Бутовские ходоки приняли участие в соревнованиях «Апрель-Скороход»
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Бутовские ходоки приняли участие в соревнованиях «Апрель-Скороход» 

Вестник Бутова 2 часа назад
Состязания с названием «Апрель-Скороход» собрали лучших скандинавских ходоков Москвы и Подмосковья. Этот всеобщий поход за здоровьем проходил 15 апреля.
Поучаствовать в соревнованиях «Апрель-Скороход» прибыли ходоки из Москвы, Дзержинска, Чехова, Яхромы, посёлка Мосрентген и целый ряд других команд.
В числе этих команд были и представители клубов «Спорт-Бутово» и «Нордик-Бутово». Правда, в число призёров наши ходоки не попали. Лучший результат среди бутовских ходоков показала Любовь Агеева, представлявшая клуб «Спорт-Бутово». Она прошла дистанцию в 5 километров за 43 минуты 30 секунд.
Говоря о соревнованиях «Апрель-Скороход», стоит упомянуть и о прошедшей в день этих состязаний дегустации спортивных коктейлей, батончиков и знаменитых сибирских чаев. Так поклонники здорового образа жизни приобщились ещё и к здоровому питанию, продляющему жизнь и помогающему ставить новые рекорды.
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