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Ростовцев — о скандале вокруг этапа в Тюмени: «Информация о подкупе — часть атаки на российский спорт»
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Ростовцев — о скандале вокруг этапа в Тюмени: «Информация о подкупе — часть атаки на российский спорт» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев заявил, что не верит обвинениям в подкупе голосов на конгрессе Международного союза биатлонистов в пользу Тюмени в борьбе за чемпионат мира-2021. Накануне в немецких СМИ появились сообщения о свидетеле, который утверждает, что проголосовавшие за российский город получили пакеты с деньгами.
— Я не верю в то, что Россия кому-то давала взятки, — сказал Ростовцев. — Пусть информатор этого немецкого издания предъявляет доказательства, без них ситуация выглядит ангажировано. Думаю, что эта информация о подкупе чиновников IBU — часть информационной атаки на российский спорт и биатлон. (Иван ТОРОПЦЕВ)
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