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СМИ: чиновник IBU в 2016 году сообщил Бессебергу о взятке за голос в пользу Тюмени
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СМИ: чиновник IBU в 2016 году сообщил Бессебергу о взятке за голос в пользу Тюмени 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Чиновник Международного союза биатлонистов (IBU) сообщил, что на конгрессе организации в 2016 году видел конверт с деньгами за голос в пользу Тюмени как города-организатора чемпионата мира-2021, сообщает Süddeutsche Zeitung. По его словам, на мероприятии в Кишиневе один из делегатов показал ему конверт с деньгами и сказал, что это взятка.
Чиновник, имя которого не раскрывается, незамедлительно сообщил об этом главе IBU Андерсу Бессебергу, но тот не стал проводит разбирательства. Чиновник готов дать показания в прокуратуре и суде.
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