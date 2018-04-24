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Матвиенко: отношения РФ и Республики Сербской зависят от межпарламентского диалога
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Матвиенко: отношения РФ и Республики Сербской зависят от межпарламентского диалога 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Дальнейшее развитие культурно-гуманитарного сотрудничества и взаимовыгодных торгово-экономических связей между Россией и Республикой Сербской во многом зависит от межпарламентского диалога, поскольку роль этого вида дипломатии в мире постоянно растёт. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая в Народной скупщине Республики Сербской 24 апреля.
По словам Матвиенко, укрепление роли парламентской дипломатии во многом связано с непростой ситуацией и в Европе, и в мире.
«Перед нами стоит серьёзный вопрос: будет ли наш мир жить на основе проверенных временем нормах международного права или мы скатимся к так называемому «контролируемому хаосу», который повсеместно превращается в хаос неконтролируемый», — сказала Валентина Матвиенко.
Также она подчеркнула, что международное парламентское сообщество может оказать реальную помощь и содействие разваливающейся системе международного права.
В качестве примера она привела результаты работы 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза, состоявшейся в конце 2017 года в Санкт-Петербурге.
«Важно напомнить о принятой на Ассамблее декларации о продвижении культурного плюрализма через межрелигиозный и межэтнический диалог. Положения этого документа весьма актуальны для современной Европы, в том числе, и для стран балканского региона», — подчеркнула глава Совета Федерации.
Что касается двусторонних отношений России и Республики Сербской, то проблем в межгосударственном взаимодействии у сторон нет, отметила она.
«Связи прочные, переговоры эффективные, проекты реализуются, отношения традиционно дружеские и доверительные. Только так можно охарактеризовать отношения между Российской Федерацией и Республикой Сербской. И развиваются они очень интенсивно», — рассказала Валентина Матвиенко.
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