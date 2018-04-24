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Бывший велогонщик команды «Tinkoff-Saxo» Крон признался в употреблении допинга
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Бывший велогонщик команды «Tinkoff-Saxo» Крон признался в употреблении допинга 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 24 апреля. Бывший голландский велогонщик Карстен Крон признался, что употреблял допинг во время карьеры. Об этом сообщает L`Equipe.
"Я употреблял допинг на протяжении короткого периода моей карьеры, — сказал Крон. — Я извиняюсь и несу полную ответственность. Я был профессиональным велогонщиком и очень уважаю тех коллег, которые в то время отказывались от употребления допинга. Я убежден, что сейчас велоспорт чище, чем когда-либо".
Крон выступал с 1998 по 2014 год за команды «Рабобанк», CSC, BMC и «Tinkoff-Saxo». В активе голландца по одной победе на этапах веломногодневок «Тур де Франс» (2002) и «Париж-Ницца» (2008).
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