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Самолет с оторванной обшивкой на потолке вылетел из Петербурга. Видео
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Самолет с оторванной обшивкой на потолке вылетел из Петербурга. Видео 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Самолет, следовавший из Санкт‐Петербурга в Архангельск, взлетел, несмотря на «косметические проблемы» в салоне. На потолке лайнера отвалилась обшивка. Пассажиры рейса забеспокоились, но сняли происходящее на видео. Ролик был опубликован на YouTube. Об этом сообщили «Невские Новости».
На видео заметно, как  из-под  отваливающейся обшивки торчат провода. Лист пластика висел над головами пассажиров вплоть до посадки.
Главное беспокойство заключалось в возможной разгерметизации салона и последующего разрушения самолета. Бортпроводники уверили людей, что все под контролем, и никаких проблем в полете не возникнет.
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