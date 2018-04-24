Самолет с оторванной обшивкой на потолке вылетел из Петербурга. Видео

Самолет, следовавший из Санкт‐Петербурга в Архангельск, взлетел, несмотря на «косметические проблемы» в салоне. На потолке лайнера отвалилась обшивка. Пассажиры рейса забеспокоились, но сняли происходящее на видео. Ролик был опубликован на YouTube. Об этом сообщили «Невские Новости».

На видео заметно, как из-под отваливающейся обшивки торчат провода. Лист пластика висел над головами пассажиров вплоть до посадки.

Главное беспокойство заключалось в возможной разгерметизации салона и последующего разрушения самолета. Бортпроводники уверили людей, что все под контролем, и никаких проблем в полете не возникнет.

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