Агент Жоржиньо прокомментировал будущее своего клиента

Агент хавбека «Наполи» Жоржиньо рассказал, сколько клубов интересуются его клиентом.

"Мы поговорим о продлении контракта в конце сезона. Сейчас осталось всего четыре матча до конца сезона, не хотим беспокоить футболиста прямо сейчас. Учитывая его вклад в результаты команды в текущем сезоне, не удивительно, что за ним наблюдают большие клубы.

Сейчас я веду переговоры с четырьмя или пятью клубами, но это не значит, что кто-либо из них сделал предложение или что Жоржиньо покинет «Наполи» — приводит слова агента Football Italia.