Ещё
Агент Жоржиньо прокомментировал будущее своего клиента
Далее:
Читайте также:
Ещё

Агент Жоржиньо прокомментировал будущее своего клиента 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Агент хавбека «Наполи» Жоржиньо рассказал, сколько клубов интересуются его клиентом.
"Мы поговорим о продлении контракта в конце сезона. Сейчас осталось всего четыре матча до конца сезона, не хотим беспокоить футболиста прямо сейчас. Учитывая его вклад в результаты команды в текущем сезоне, не удивительно, что за ним наблюдают большие клубы.
Сейчас я веду переговоры с четырьмя или пятью клубами, но это не значит, что кто-либо из них сделал предложение или что Жоржиньо покинет «Наполи» — приводит слова агента Football Italia.
Soccer News: последние новости
Форвард "Тоттенхэма" летом может сменить клуб Президент "Ромы": "Ливерпуль" считал, что переплатил за Салаха" Гари Невилл оценил выступления "Манчестер Юнайтед" в текущем сезоне
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как подросток убил российскую чемпионку151
Как выглядит победившая всех гимнастка4
В «Ахмате» увидели чемпиона Москвы10
Гинер рассказал о судьбе Игнашевича и Березуцких2
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио39
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение