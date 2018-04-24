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Евгений Гинер: «Лимит на легионеров скоро отменят»
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Евгений Гинер: «Лимит на легионеров скоро отменят» 

Спорт-Экспресс 40 минут назад
Президент ЦСКА Евгений Гинер высказал мнение, что лимит на легионеров в чемпионате России в скором времени будет отменен. По словам Гинера, в этом случае у молодых российских игроков будет мотивация стремиться уехать в иностранные клубы.
— Лимит скоро отменят. Почему не уезжают российские игроки? Есть масса перспективных игроков, которые способны заиграть в Европе, но у нас у ребят слишком большие зарплаты, — цитирует Sport24 Гинера. — Уезжать в средний клуб, наверное, смысла нет. Все-таки перспективные ребята хотят играть в еврокубках, а ехать ради того, чтобы поехать, смысла нет.
На настоящий момент в РФПЛ действует лимит по схеме «6+5»: во время матча на поле в составе команды могут находиться максимум шесть иностранных игроков.
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