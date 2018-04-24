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Ионов: «В „Ростове“ чувствую себя как дома»
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Ионов: «В „Ростове“ чувствую себя как дома» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Ростова» Алексей Ионов заявил, что ему нравятся методы работы главного тренера команды Валерия Карпина. По его словам, игроки часто подходят к наставнику за советом.
— С приходом нового главного тренера твоя роль на поле изменилась.
— Я стал больше играть в атаке, немного изменилась схема. Чувствую себя комфортно на этой позиции, мне нравится то, как мы сейчас играем.
— Многие отмечают, что Валерий Георгиевич любит индивидуально беседовать с футболистами.
— Да. Это бывает по инициативе тренера, но часто и сами игроки подходят к нему за советом, если им что-то непонятно.
— Что-то новое отрыл для себя в тренировках под руководством Карпина?
— Отмечу, что большинство упражнений мы выполняем через мяч, много тактической работы. Могу уверенно сказать, что все это мне очень нравится. Идея, которую преподносит нам Валерий Георгиевич, очень близка для меня. Сейчас я могу уверенно сказать, что в «Ростове» чувствую себя как дома, — цитирует Ионова официальный сайт «Ростова».
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