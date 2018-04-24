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Бушманов: «Спартаку» сейчас не нужна отставка Карреры"
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Бушманов: «Спартаку» сейчас не нужна отставка Карреры" 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший защитник "Спартака" Евгений Бушманов выразил мнение, что, несмотря на последние неудачные результаты, «красно-белым» сейчас не нужны радикальные перемены.
Москвичи потерпели три поражения подряд: от «Урала» (1:2) и «Ахмата» в РФПЛ, а также от «Тосно» (1:1, пен. — 4:5) в полуфинале Кубка России.
— Отставка сейчас Карреры не нужна, у меня сохраняется доверие к тренеру, — сказал Бушманов. — Под его руководством команда выиграла прошлый чемпионат, в этом сезоне боролась за чемпионство, а сейчас продолжает претендовать на выход в Лигу чемпионов.
— А стоит ли оставлять Карреру на следующий сезон, если «Спартак» не попадет в Лигу чемпионов?
— Рано говорить о каких-то итогах, потому что играть еще три тура. В футболе, как и в жизни, все быстро меняется. До этого у «Спартака» была серия, когда команда не знала неудач в семнадцати матчах. Если будут выиграны три последних матча, все по-другому заговорят.
— Как выбираться из трудной психологической ситуации?
— Тренер и футболисты прекрасно понимают, что результат трех последних встреч никого не устраивают. Но получится ли исправить ситуацию, увидим в следующих играх.
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