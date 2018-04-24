Ещё
В спортшколе Восточного Дегунина прошел турнир по баскетболу
Далее:
Читайте также:
Ещё

В спортшколе Восточного Дегунина прошел турнир по баскетболу 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В баскетбольной школе «Тимирязевская», расположенной в Восточном Дегунине, состоялся традиционный турнир «Сегодня играем в мини, а завтра в большой баскетбол». Об этом сообщила заместитель директора по спортивной работе школы Ирина Понкратова.
— Напряженная борьба шла между командами мальчиков и девочек 2008 года рождения, — рассказала Понкратова. — По итогам турнира девочки под руководством Валерии Шариковой и Татьяны Соседовой заняли первое место, а мальчики с тренерами Владимиром Ферябниковым и Павлом Никишовым — второе.
Отметим, что баскетбольная школа в Восточном Дегунине находится по адресу ул. 800-летия Москвы, дом 7б. (мю)
Управа района Восточное Дегунино города Москвы: последние новости
Волонтеры приюта «Ласковый зверь» в Восточном Дегунине отдадут в добрые руки кошку Китти Юные спортсмены из Восточного Дегунина взяли первое место на турнире по айкидо в Воронеже Жителей Восточного Дегунина познакомят с культурой Норвегии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как подросток убил российскую чемпионку151
Как выглядит победившая всех гимнастка4
В «Ахмате» увидели чемпиона Москвы10
Гинер рассказал о судьбе Игнашевича и Березуцких2
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио39
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение