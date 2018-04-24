В спортшколе Восточного Дегунина прошел турнир по баскетболу

В баскетбольной школе «Тимирязевская», расположенной в Восточном Дегунине, состоялся традиционный турнир «Сегодня играем в мини, а завтра в большой баскетбол». Об этом сообщила заместитель директора по спортивной работе школы Ирина Понкратова.

— Напряженная борьба шла между командами мальчиков и девочек 2008 года рождения, — рассказала Понкратова. — По итогам турнира девочки под руководством Валерии Шариковой и Татьяны Соседовой заняли первое место, а мальчики с тренерами Владимиром Ферябниковым и Павлом Никишовым — второе.

Отметим, что баскетбольная школа в Восточном Дегунине находится по адресу ул. 800-летия Москвы, дом 7б. (мю)