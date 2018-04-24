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Кержаков: произошедшее с Дзюбой и Шатовым можно назвать упущением «Зенита»
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Кержаков: произошедшее с Дзюбой и Шатовым можно назвать упущением «Зенита» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Бывший нападающий «Зенита», ныне главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков поделился мыслями о ситуации с игроками сине-бело-голубых Артёмом Дзюбой и Олегом Шатовым, которые, выступая на правах аренды за «Арсенал» и «Краснодар» соответственно, отличились голами в матчах с «Зенитом».
«Не я принимал решение о том, чтобы отдать их в аренду. Не я решал, выйдут они на поле или нет. Ребята хотели доказать, в том числе и самим себе, что они способны приносить результат. Они хотели бы приносить результат в «Зените», оба неоднократно это повторяли. Произошедшее, наверное, можно назвать определённым упущением. Но поверьте мне, будь я руководителем «Зенита», в случае побед над «Краснодаром» и «Арсеналом», эти 20 миллионов рублей без проблем отдал на развитие школы. «Зенит» точно ничего не приобрел. Он скорее потерял», — сказал Кержаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионату» Павлу Пучкову.
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