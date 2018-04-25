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«Бавария» — «Реал». Боатенг получил травму и был заменен
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«Бавария» — «Реал». Боатенг получил травму и был заменен 

Советский спорт 30 минут назад
Фото: SPORT24.ru
На 34-й минуте Боатенга заменил Никлас Зюле. После первого тайма счет в матче 1:1. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.
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