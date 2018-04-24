Жером Боатенг: «Бавария» уверена в своих силах, сделаем все для победы над «Реалом»

«Криштиану (Роналду) — фантастический атлет. Это видно после его голов, когда он снимает футболку. Не думаю, что у него есть какие-то слабые стороны.

»Реала» очень мощная атака, крепкая оборона и сбалансированная полузащита. Именно поэтому они выиграли Лигу чемпионов два года подряд. Но мы уверены в своих силах и сделаем все для победы.

Я всегда с нетерпением жду матчей против таких сильных игроков, в том числе и Роналду. Играть против сильнейших — здорово. Это единственный путь к совершенствованию.

Прошлогодний вылет уже не занимает наши мысли. В этом году у нас есть отличный шанс пробиться в финал, и мы сосредоточены только на этом», — цитирует Боатенга официальный сайт УЕФА.

Матч «Бавария» — «Реал» состоится 25 апреля и начнется в 21:45 по Москве.