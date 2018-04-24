Ещё
Жером Боатенг: «Бавария» уверена в своих силах, сделаем все для победы над «Реалом»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жером Боатенг: «Бавария» уверена в своих силах, сделаем все для победы над «Реалом» 

Советский спорт 42 минуты назад
Фото: SPORT24.ru
«Криштиану (Роналду) — фантастический атлет. Это видно после его голов, когда он снимает футболку. Не думаю, что у него есть какие-то слабые стороны.
У »Реала» очень мощная атака, крепкая оборона и сбалансированная полузащита. Именно поэтому они выиграли Лигу чемпионов два года подряд. Но мы уверены в своих силах и сделаем все для победы.
Я всегда с нетерпением жду матчей против таких сильных игроков, в том числе и Роналду. Играть против сильнейших — здорово. Это единственный путь к совершенствованию.
Прошлогодний вылет уже не занимает наши мысли. В этом году у нас есть отличный шанс пробиться в финал, и мы сосредоточены только на этом», — цитирует Боатенга официальный сайт УЕФА.
Матч «Бавария» — «Реал» состоится 25 апреля и начнется в 21:45 по Москве.
Советский спорт: последние новости
Массимо Оддо покинул пост главного тренера "Удинезе" Виктор Папаев: "Отставка Карреры? А что поменяется?" СМИ: чиновник IBU в 2016 году сообщил Бессебергу о взятке за голос в пользу Тюмени
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядит победившая всех гимнастка5
Как подросток убил российскую чемпионку152
В «Ахмате» увидели чемпиона Москвы10
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио39
Липницкая удивила откровенным фото5
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение