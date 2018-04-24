Юнкор нашей газеты стал волонтером чемпионата

Спортсмены и фанаты с нетерпением ждут начала чемпионата мира по футболу, который пройдет в том числе и в столице. Юнкор «ВМ» стал волонтером на этом мероприятии и уже прошел обучение.

Фиолетовая ветрозащитная куртка, значок с кубком мира по футболу, оранжевое поло — наверное, вы уже догадались, чем Владислав Арапов будет заниматься этим летом.

— Кто вы? — спрашивают тренеры, супервайзеры и менеджеры со сцены.

— Мы волонтеры! — весело кричат ребята в ответ.

Влад признается, что в этот момент, когда его голос слился с дружным хором других, он почувствовал небывалое волнение.

— Да, это лето точно будет для меня особенным! — говорит он. — Его первую половину я проведу в качестве волонтера чемпионата мира. Буду представлять нашу страну гостям и болельщикам, которые приедут посмотреть на Россию, ну и, конечно же, на красивый футбол.

Журналистика давно привлекала Влада, поэтому он был очень рад, когда узнал, что на чемпионате будет обеспечивать работу со СМИ. В большом старом здании Дома союзов чиновники, представители FIFA, журналисты и спортсмены будут обсуждать чемпионат мира по футболу. А он, волонтер пресс-центра, будет встречать и провожать гостей, рассказывать им про Москву, сопровождать на экскурсии и просто общаться. Разумеется, на английском — знание языка было одним из основных критериев отбора кандидатов в волонтеры. Так что Владу предоставилась возможность попрактиковаться в разговорном английском, повысить свой уровень.

— Не сомневаюсь, будет интересно! — уверен Владислав. — Хотелось бы пригласить журналистов со всего мира поиграть вместе в футбол в Нескучном саду. Конечно же, после работы, когда появится свободное время. Все наденут бутсы, форму и покажут, как играют в футбол в их стране. Надеюсь, моя мечта сбудется. Зачем это все, спросит кто-то, — огромная ответственность, трата времени, много незнакомых людей…

— Во-первых, чемпионат мира по футболу у нас в стране проводится впервые, — объясняет Влад свое решение. — Во-вторых, я смогу общаться с разными людьми, с которыми, возможно, мы больше никогда не увидимся, только если сильно подружимся. И от меня зависит, какие впечатления они увезут о нашем городе. Благодаря тому, что я выбрал функцию, связанную со СМИ, я уже на профессиональном уровне узнаю, каково это — устраивать прессконференции, чтобы гости чувствовали себя комфортно, делились своими впечатлениями и опытом.

После рабочей смены, надеется Влад, волонтеры будут собираться вместе — для этого организуют специальный центр, где можно будет поиграть в настольный теннис, пообщаться с другими волонтерами.

— В общем, июнь и июль я проведу, не только сдавая ЕГЭ и подавая документы в университеты, но и активно работая.