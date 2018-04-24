Ещё
Школьники из Молжаниновского вышли в финал интеллектуальной игры «Ворошиловский стрелок»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Школьники из Молжаниновского вышли в финал интеллектуальной игры «Ворошиловский стрелок» 

Управа района Молжаниновский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
На минувшей неделе 7 команд «Школы Перспектива» (ученики 8–10 классов) стали участниками интеллектуальной игры «Ворошиловский стрелок».
Учащиеся успешно выступили на IV чемпионате школьной лиги кубка Москвы, а команды «Буквоеды», «Знайки» и «Кабриолет» прошли в финал.
— Поздравляем всех участников (а также руководителей: учителя биологии Д. Кривопалова и учителя экономики А. Мирошина) и желаем успехов в финале трём нашим командам, — отметил представитель администрации школы.
Для справки, в одном бое одна команда играет против другой. Ведущий задает вопросы, разбитые по темам, по одному вопросу из темы поочередно сверху вниз. В каждой теме, как правило, четыре вопроса без разброса по категории сложности. На одном листе — четыре-пять тем. (то)
Управа района Молжаниновский города Москвы: последние новости
Урок скандинавской ходьбы провели в Молжаниновском В храме Рождества Христова в Черкизове провели пасхальный концерт Кадеты Молжаниновского стали участниками городского конкурса «Смотр строя и песни. Марш Победителям!»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как подросток убил российскую чемпионку150
В «Ахмате» увидели чемпиона Москвы10
Как выглядит победившая всех гимнастка4
Гинер рассказал о судьбе Игнашевича и Березуцких2
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио39
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение