Школьники из Молжаниновского вышли в финал интеллектуальной игры «Ворошиловский стрелок»

На минувшей неделе 7 команд «Школы Перспектива» (ученики 8–10 классов) стали участниками интеллектуальной игры «Ворошиловский стрелок».

Учащиеся успешно выступили на IV чемпионате школьной лиги кубка Москвы, а команды «Буквоеды», «Знайки» и «Кабриолет» прошли в финал.

— Поздравляем всех участников (а также руководителей: учителя биологии Д. Кривопалова и учителя экономики А. Мирошина) и желаем успехов в финале трём нашим командам, — отметил представитель администрации школы.

Для справки, в одном бое одна команда играет против другой. Ведущий задает вопросы, разбитые по темам, по одному вопросу из темы поочередно сверху вниз. В каждой теме, как правило, четыре вопроса без разброса по категории сложности. На одном листе — четыре-пять тем. (то)