ЦСКА не получал официальных предложений по трансферу Головина

«Официального предложения по Головину не было. На столе ничего нет. Отпустил бы? Смотря куда. В топ-клубы нельзя не отпустить. Не отпустив, мы сделаем хуже и себе и парню. Если игрока не отпустить, то он перестанет прогрессировать. Головин мне сказал, что никуда не торопится. Он ещё молодой парень, ему нужно подождать, — приводит слова Гинера Sport24.