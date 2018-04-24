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ЦСКА не получал официальных предложений по трансферу Головина
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ЦСКА не получал официальных предложений по трансферу Головина 

RT на русском 1 час назад
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал возможный трансфер полузащитника Александра Головина в другой клуб.
«Официального предложения по Головину не было. На столе ничего нет. Отпустил бы? Смотря куда. В топ-клубы нельзя не отпустить. Не отпустив, мы сделаем хуже и себе и парню. Если игрока не отпустить, то он перестанет прогрессировать. Головин мне сказал, что никуда не торопится. Он ещё молодой парень, ему нужно подождать, — приводит слова Гинера Sport24.
Ранее футбольный агент Шандор Варга рассказал о возможном переходе Головина в лондонский «Арсенал» после отставки Арсена Венгера.
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