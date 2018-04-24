В пресс-центре «Советского спорта» пройдет пресс-конференция руководителей ЦСКА

Армейский спорт за эти годы ковал истинную славу не только спорту высших достижений, но также основал истинно массовый спорт от дворовых команд до команд мастеров, чемпионов мира и олимпийских игр. ЦСКА — это гордость российского спорта, бренд с мировым именем.

Начальник ЦСКА полковник Артем Громов считает, что 95 лет — это только начало пути ЦСКА. Это дорога к Олимпийским вершинам, к чемпионским медалям. Потому речь пойдет не только о славном прошлом, но, прежде и больше всего, о славном настоящем и достойном будущем. В центре внимания пресс-конференции будут не только ветераны, но будут названы звезды, загоревшиеся сегодня и те, кто, по мнению экспертов ЦСКА будут ковать медальное будущее.

Начало пресс-конференции — в 14:00.

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