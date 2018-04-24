В пресс-центре «Советского спорта» пройдет пресс-конференция руководителей ЦСКА 

Армейский спорт за эти годы ковал истинную славу не только спорту высших достижений, но также основал истинно массовый спорт от дворовых команд до команд мастеров, чемпионов мира и олимпийских игр. ЦСКА — это гордость российского спорта, бренд с мировым именем.
В ЦСКА воспитано не одно поколение великих мастеров, которые защищают честь нашего советского и российского спорта. Кто даже в современной России не знает Всеволода Боброва и Анатолия Тарасова, Сергея Тараканова, Арменака Алачачана? Вся страна гордится Еленой Вяльбе и Еленой Исинбаевой, Виктором Аном и Альбиной Ахатовой, Светланой Хоркиной и Ульяной Кайшевой. Самый титулованный и крупный спортивный клуб мира продолжает приносить достойные награды нашей стране.
Начальник ЦСКА полковник Артем Громов считает, что 95 лет — это только начало пути ЦСКА. Это дорога к Олимпийским вершинам, к чемпионским медалям. Потому речь пойдет не только о славном прошлом, но, прежде и больше всего, о славном настоящем и достойном будущем. В центре внимания пресс-конференции будут не только ветераны, но будут названы звезды, загоревшиеся сегодня и те, кто, по мнению экспертов ЦСКА будут ковать медальное будущее.
В пресс-конференции примут участие: полковник Артем Громов, первый заместитель начальника ЦСКА полковник Светлана Хоркина, президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин, президент хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович, генеральный директор футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов, трехкратный олимпийский чемпион по хоккею, президент федерации хоккея с шайбой России Владислав Третьяк.
Начало пресс-конференции — в 14:00.
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Директор пресс-центра: Владимир Назаров 8 916-6913058; Управляющая пресс-центром: Ксения Пичугина 8 916-3548067