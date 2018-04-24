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Алексей Игонин: Запредельный настрой может стать главным козырем «Зенита» в игре с ЦСКА
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Алексей Игонин: Запредельный настрой может стать главным козырем «Зенита» в игре с ЦСКА 

Советский спорт 1 час назад
Игра пройдет в Петербурге 29 апреля.
— Главная проблема «Зенита» — в отсутствии единого фронта. Мне кажется, многие игроки сейчас думают не о Лиге чемпионов, а о себе и своем будущем. Не факт, что приглашенные Манчини футболисты, подвергающиеся острой и оправданной критике, останутся в Санкт-Петербурге. Говорю это с одной целью — чтобы выиграть у ЦСКА, «Зениту» необходимо сплотиться. Если этого не получится и мысли игроков и тренеров будут развернуты в разные стороны, армейцы, смотрящиеся единым коллективом, получат неоспоримое преимущество, — сказал Игонин.
— Что с игровой точки зрения «Зенит» может показать в центральном матче 28 тура? Кроссы, «стандарты», забросы на Заболотного? — Эмоции были и остаются отличным раздражителем. Уверен, аргентинцы давно поняли, что в России не такой уж слабый чемпионат, а для того, чтобы сыграть на чемпионате мира за свою сборную, им необходимо выкладываться без остатка. Вот такой запредельный настрой и может стать главным козырем «Зенита» в предстоящей игре. На мой взгляд, за неделю вполне можно достучаться до игроков.
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