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Власти Калгари проведут референдум по борьбе за ОИ-2026
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Власти Калгари проведут референдум по борьбе за ОИ-2026 

Советский спорт 1 час назад
Городской совет Калгари принял решение о проведении референдума, по итогам которого провинция Альберта примет решение о финансировании заявки города на проведение Олимпийских игр 2026 года, сообщает Inside The Games.
Референдум будет проведен в период с октября 2018 года по февраль 2019 года.
Другой претендент на подачу заявки — Сьон — также запланировал проведение референдума, который намечен на июнь.
Напомним, ранее о намерении бороться за Зимнюю Олимпиаду заявляли Грац (Австрия), Саппоро (Япония) и Стокгольм (Швеция).
Не исключено, что в заявочной кампании также будет участвовать один из итальянских городов (Милан, Турин или Кортина д’Ампеццо) и турецкий Эрзурум.
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