Власти Калгари проведут референдум по борьбе за ОИ-2026

Городской совет Калгари принял решение о проведении референдума, по итогам которого провинция Альберта примет решение о финансировании заявки города на проведение Олимпийских игр 2026 года, сообщает Inside The Games.

Референдум будет проведен в период с октября 2018 года по февраль 2019 года.

Другой претендент на подачу заявки — Сьон — также запланировал проведение референдума, который намечен на июнь.

Напомним, ранее о намерении бороться за Зимнюю Олимпиаду заявляли Грац (Австрия), Саппоро (Япония) и Стокгольм (Швеция).

Не исключено, что в заявочной кампании также будет участвовать один из итальянских городов (Милан, Турин или Кортина д’Ампеццо) и турецкий Эрзурум.