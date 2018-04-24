Футболисты из Хорошевки поборются за награды окружного первенства

В рамках столичной спартакиады «Московский двор — спортивный двор» во вторник, 24 апреля, на спортивной площадке, расположенной на Бескудниковском бульваре, 53, пройдут финальные встречи окружного первенства по футболу. Тройку сильнейших определят сборные четырех районов: Хорошевского, Ховрино, Головинского и Западного Дегунина.

Игры пройдут по круговой системе: каждая команда сыграет друг с другом. Первая игра начнется в 17.00. На поле выйдут спортсмены в возрасте 9–10 лет.

В свою очередь сборная школы № 1409 стала победителем Кубка Москвы по футболу.

— Наши ребята смогли проявить характер. На фоне утомления, практически без замен, собрались и одержали победу, — рассказал педагог дополнительного образования школы Павел Котляров. (то)