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Футболисты из Хорошевки поборются за награды окружного первенства
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Футболисты из Хорошевки поборются за награды окружного первенства 

Управа района Хорошевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
В рамках столичной спартакиады «Московский двор — спортивный двор» во вторник, 24 апреля, на спортивной площадке, расположенной на Бескудниковском бульваре, 53, пройдут финальные встречи окружного первенства по футболу. Тройку сильнейших определят сборные четырех районов: Хорошевского, Ховрино, Головинского и Западного Дегунина.
Игры пройдут по круговой системе: каждая команда сыграет друг с другом. Первая игра начнется в 17.00. На поле выйдут спортсмены в возрасте 9–10 лет.
В свою очередь сборная школы № 1409 стала победителем Кубка Москвы по футболу.
— Наши ребята смогли проявить характер. На фоне утомления, практически без замен, собрались и одержали победу, — рассказал педагог дополнительного образования школы Павел Котляров. (то)
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