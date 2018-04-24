Единороссы выполняют наказы жителей района Раменки

При активном содействии управы района Раменки, единороссы помогли жителям дома 58 по улице Мичуринский проспект — установили скамейку у первого подъезда.

По просьбе жительницы района у подъезда дома была установлена скамейка. На встрече 10 апреля в управе Раменки в очень важную дату — День освобождения узников фашистских концлагерей — от бывших малолетних узников фашистских застенков, проживающих по данному адресу, была получена просьба установить скамейку. Она необходима для отдыха пожилым жителям дома, для удобства.

«Хотим обратить внимание на то, что работа с обращениями граждан ведется в районе на постоянной основе. Местный исполком партии ежедневно ведет прием жителей. Кроме того, на сайте управы района Раменки работает раздел «Электронная приемная», куда жители также могут обратиться», — рассказала член Регионального политсовета партии «Единая Россия» Яна Капитонова.