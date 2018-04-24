Руководство «Спартака» поддержало главного тренера после серии неудач

«Я уверен, что ему и нашим футболистам, несмотря на неудачи последних дней, по силам решить поставленную задачу», — сказал Измайлов, отметив, что такого мнения придерживается и совет директоров клуба.

«Спартак» проиграл в последних трёх матчах подряд. Футболисты вылетели из Кубка России, уступив «Тосно», одному из слабейших клубов высшего дивизиона. В чемпионате страны команда проиграла в гостях «Уралу», а затем дома «Ахмату». После этого «Спартак» опустился на третье место в турнирной таблице, пропустив вперёд ЦСКА.

Сегодня в прессе появилась информация, что если команда не пробьётся в Лигу чемпионов, то Каррера может лишиться своего поста.