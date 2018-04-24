Возле «Ростов-Арены» ограничат движение в день тестового матча 

На время проведения второго тестового матча сотрудники ГИБДД ограничат движения по прилегающим участкам дороги. С 14:00 до 23:00 проехать не получится от съезда с транспортной развязки Левобережной улицы с Ворошиловским мостом до Восточного кольца с пересечением южного подъезда к стадиону.
Такое ограничение вводят в последний раз. К торжественному открытию «Ростов-Арены» 13 мая вся дорожная инфраструктура возле стадиона будет работать в полном объеме.
«К тестовому матчу 29 апреля движение будет осуществляться по транспортной развязке. А 13 мая, в день проведения матча открытия на «Ростов-Арене», вся архитектура южного подъезда будет работать в полном объеме» — прокомментировал глава региона Василий Голубев.