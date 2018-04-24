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Женщины из Европы и стран Ближнего Востока покорили Северный полюс
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Женщины из Европы и стран Ближнего Востока покорили Северный полюс 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Европа и Восток объединились для покорения Северного полюса. В тур отправилась сборная женская экспедиция — семь представительниц Европы, а также четыре участницы из Кипра, Кувейта, Омана и Катара, которые стали первыми представителями своих государств, ступившими на вершину мира.
Покорять Северный полюс пришлось дважды. За 7 дней экспедиции на лыжах преодолено 82 километра в экстремальных полярных условиях. Девушки не побоялись даже белых медведей. Достигнув цели, они поставили лагерь и остановились на ночлег. Ночью ледяной поток отодвинул их. Экспедиция оказалась дальше на 5 километров от географического Северного полюса. Утром девушки вновь отправились к вершине мира.
Это цель, или я лучше скажу послание всем женщинам, не только из Кувейта, но и для всех арабов. Все возможно, если мы готовы приложить достаточно усилий, если мы действительно хотим достичь цели
— Ламеес Ниджем, член Кувейтской экспедиции.
Это полярное приключение организовали, чтобы установить тесный диалог и взаимопонимание между женщинами из Западной Европы и представительницами арабской культуры. Теперь эта история дружбы должна вдохновить людей бросить вызов и выйти за рамки ограничений.
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