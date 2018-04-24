Андрей Червиченко: «Спартак» находится в состоянии грогги

— Думаю, у «Спартака» боксерский эффект, состояние грогги, когда в каком-то раунде получил один ощутимый удар, а дальше получает еще, «плывет» и «плывет», встать не получается. «Спартак» в таком состоянии и находится: получил от «Урала», получил от «Тосно» в Кубке, а сейчас добил «Ахмат». И я думаю, что последние три тура для красно-белых будут проблемными, поскольку чувствуется некая апатия. Серебро? Да я боюсь, что по такой игре «Спартак» может и без медалей остаться, какое там серебро… Сейчас бы и бронзу сохранить. «Спартаку» играть с «Амкаром», «Ростовом» и «Динамо» — все эти три клуба стараются избежать попадания в стыковые матчи, и они способны отобрать у нынешнего «Спартака» очки. Оборона у красно-белых — это вечная проблема, а атака, за счет которой «Спартак» очень часто выезжал, там, видимо, разлад или еще что-то, у команды забивать больше одного не получается. А защита не сдерживает натиска любого соперника, — сказал эксперт.