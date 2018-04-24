Депутат Госдумы предложил создать аукционы по продаже красивых автономеров

Глава общественной организации автомобилистов «Свобода выбора», депутат Вячеслав Лысаков выступил с инициативой создать аукционы по продаже красивых автомобильных номеров. Вырученные средства он предложил направить на благотворительность, сообщило ИА НСН

Серьезные серии, которые принадлежат ФСБ ФСО , они, конечно, не продаются. Если хотят начать разыгрывать на аукционе такие номера, то это надо делать практически решением правительства, подзаконным актом, а не федеральным законом. А деньги направлять, например, в фонд помощи раненным или погибшим сотрудникам ГИБДД или больным детям

— Вячеслав Лысаков.

По мнению депутата, введение аукционов искоренит коррупцию в сфере продаж автомобильных номеров.

Если я даю деньги гаишнику и получаю этот номер, естественно, это коррупция. Если я на аукционе этот номер приобретаю, то дальше расходование этих денег прозрачно.

— Вячеслав Лысаков.

Еще одним способ получения дополнительного дохода государством он назвал систему, которая практикуется в США. Их граждане могут заказать автомобильный номер с рисунком или надписью. В России это не практикуется. «У нас регистрационные знаки принадлежат государству, а не человеку».

Новый способ борьбы с правонарушителями придумали в китайском городе Дайе. Теперь людей, которые хотят перейти дорогу на красный свет, будут обливать водой. Специальная система сделает это дважды.