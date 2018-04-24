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Депутат Госдумы предложил создать аукционы по продаже красивых автономеров
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Депутат Госдумы предложил создать аукционы по продаже красивых автономеров 

360tv.ru 1 час назад
Глава общественной организации автомобилистов «Свобода выбора», депутат Вячеслав Лысаков выступил с инициативой создать аукционы по продаже красивых автомобильных номеров. Вырученные средства он предложил направить на благотворительность, сообщило ИА НСН.
Серьезные серии, которые принадлежат ФСБ, ФСО, они, конечно, не продаются. Если хотят начать разыгрывать на аукционе такие номера, то это надо делать практически решением правительства, подзаконным актом, а не федеральным законом. А деньги направлять, например, в фонд помощи раненным или погибшим сотрудникам ГИБДД или больным детям
— Вячеслав Лысаков.
По мнению депутата, введение аукционов искоренит коррупцию в сфере продаж автомобильных номеров.
Если я даю деньги гаишнику и получаю этот номер, естественно, это коррупция. Если я на аукционе этот номер приобретаю, то дальше расходование этих денег прозрачно.
— Вячеслав Лысаков.
Еще одним способ получения дополнительного дохода государством он назвал систему, которая практикуется в США. Их граждане могут заказать автомобильный номер с рисунком или надписью. В России это не практикуется. «У нас регистрационные знаки принадлежат государству, а не человеку».
Новый способ борьбы с правонарушителями придумали в китайском городе Дайе. Теперь людей, которые хотят перейти дорогу на красный свет, будут обливать водой. Специальная система сделает это дважды.
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