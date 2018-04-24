Президент ЦСКА выразил уверенность в скорой отмене лимита на легионеров в РФПЛ

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер выразил уверенность, что в скором времени лимит на легионеров, действующий в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ), будет отменён.

«Лимит скоро отменят. Почему не уезжают российские игроки? Есть масса перспективных игроков, которые способны заиграть в Европе, но у нас у ребят слишком большие зарплаты. Уезжать в средний клуб, наверное, смысла нет. Всё-таки перспективные ребята хотят играть в еврокубках, а ехать ради того, чтобы поехать, смысла нет», — приводит слова Гинера Sport24.