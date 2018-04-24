Ещё
Президент ЦСКА выразил уверенность в скорой отмене лимита на легионеров в РФПЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Президент ЦСКА выразил уверенность в скорой отмене лимита на легионеров в РФПЛ 

RT на русском 1 час назад
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер выразил уверенность, что в скором времени лимит на легионеров, действующий в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ), будет отменён.
«Лимит скоро отменят. Почему не уезжают российские игроки? Есть масса перспективных игроков, которые способны заиграть в Европе, но у нас у ребят слишком большие зарплаты. Уезжать в средний клуб, наверное, смысла нет. Всё-таки перспективные ребята хотят играть в еврокубках, а ехать ради того, чтобы поехать, смысла нет», — приводит слова Гинера Sport24.
Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА Марио Фернандес перестал считаться легионером.
RT на русском: последние новости
Асхабадзе: Салах даже одной ногой не был в «Спартаке» Звериный характер: Минобороны РФ показало новые бронемашины ЦСКА не получал официальных предложений по трансферу Головина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как подросток убил российскую чемпионку150
В «Ахмате» увидели чемпиона Москвы10
Как выглядит гимнастка Солдатова, победившая всех4
Гинер рассказал о судьбе Игнашевича и Березуцких2
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио39
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение