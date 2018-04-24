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Президент «Ромы»: «В „Ливерпуле“ думали, что заплатили за Салаха слишком много»
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Президент «Ромы»: «В „Ливерпуле“ думали, что заплатили за Салаха слишком много» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Soccer News
Президент «Ромы» Джеймс Паллотта отметил, что «Ливерпуль» летом 2017 года не был уверен в правильности перехода Мохамеда Салаха. Тогда англичане заплатили за игрока 42 миллиона евро без учета бонусов. В этом сезоне египтянин забил 44 мяча в 49 матчах за «красных» во всех турнирах.
— У нас было несколько предложений по Салаху, но он хотел в Англию, — приводит AS слова Паллотты. — Когда сделка с «Ливерпулем» была улажена, их президент Джон Генри суетился и повторял, что они переплатили. Тогда я сказал ему: «Давай я расплачусь за обед, если это тебя успокоит». Но Мохамед провел отличный сезон в Англии, и я этому удивлен. Возможно, «Ливерпуль» придумал лучший способ того, как его использовать на поле.
Сегодня «Рома» и «Ливерпуль» сыграют в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Игра начнется в 21.45, «СЭ» проведет трансляцию встречи.
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