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В Перми изъяли поддельные товары с символикой FIFA и Nike
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В Перми изъяли поддельные товары с символикой FIFA и Nike 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Перми сотрудники таможни и транспортной прокуратуры изъяли предположительно поддельную продукцию с символикой FIFA и Nike.
Товары с признаками фальсификации выявили во время проверки торговых точек на законность использования товарных знаков, защищённых законодательством об интеллектуальной собственности.
«С признаками контрафактности мы обнаружили 18 футболок с символикой FIFA и 118 единиц футболок и спортивных брюк с символикой бренда Nike. Все товары изъяты из торгового оборота, назначена таможенная экспертиза, а также проводим выездную проверку», — сообщили в пресс-службе Пермской таможни.
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