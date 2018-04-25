В Перми изъяли поддельные товары с символикой FIFA и Nike

В Перми сотрудники таможни и транспортной прокуратуры изъяли предположительно поддельную продукцию с символикой FIFA и Nike.

Товары с признаками фальсификации выявили во время проверки торговых точек на законность использования товарных знаков, защищённых законодательством об интеллектуальной собственности.

«С признаками контрафактности мы обнаружили 18 футболок с символикой FIFA и 118 единиц футболок и спортивных брюк с символикой бренда Nike. Все товары изъяты из торгового оборота, назначена таможенная экспертиза, а также проводим выездную проверку», — сообщили в пресс-службе Пермской таможни.