В Волгограде пивной отдел украсили символикой FIFA, нарушив закон

УФАС выдало предупреждение ИП, украсившему свой пивной отдел в магазине в Дзержинском районе Волгограда символикой Чемпионата мира по футболу-2018.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» антимонопольщики, на витрине изображен футболист, официальный мяч чемпионата, а также эмблема кубка Федерации. При этом владелец отдела не является спонсором Международной федерации футбольных ассоциаций или сублецинзиатом по производству сувенирной продукции, поэтому не имел права украшать свою торговую точку такой символикой. Использование товарных знаков, принадлежащих FIFA, без разрешения является недобросовестной конкуренцией. В связи с этим ИП получил предупреждение.

Отметим, что в мае предприниматели, незаконно использующие символику ЧМ-2018, будут получать сразу штраф, а не предупреждение. «Пожалуй, это было последнее предупреждение, выданное Волгоградским УФАС», — заявила замруководителя регионального УФАС Ирина Никуйко. ФАС России в третьем чтении приняла изменения в законодательство, которые разрешат сразу штрафовать недобросовестных торговцев. «Таким образом, возможность избежать возбуждения антимонопольного дела, выполнив предупреждение, законодатель в ближайшее время исключит. Данные изменения были инициированы FIFA», — пояснила Ирина Никуйко.