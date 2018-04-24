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Воронежский магазин заплатит штраф за продукцию с поддельной символикой FIFA
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Воронежский магазин заплатит штраф за продукцию с поддельной символикой FIFA 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Эксперты подтвердили сходство изображения на упаковках с официальной символикой. Штраф за кубок Мундиаля, точнее, за его изображение, получит один из городских магазинов. Он уже лишился и части ассортимента. Воронежские таможенники изъяли там настольные футбол и хоккей. Претензии касались не самих игр китайского и украинского производства. Хотя даже на вид они некачественные. Вопросы возникли к упаковке. Повсюду красуется кубок грядущего чемпионата мира по футболу. Сходство изображения с официальной символикой эксперты подтвердили. Правообладатель ответил — настольные игры выпущены без его разрешения. Магазину грозит штраф до трёхкратной стоимости товара. На прилавках сейчас таможенники активно ищут контрафакт с символикой FIFA.
Зарегистрированных ассоциацией обозначений несколько листов. Это даже набранные определённым шрифтом названия городов, где пройдут этапы чемпионата. Но покупателю распознать контрафакт легко просто на вид. — Должны быть голограммы с серийными номерами, которые говорят о том, что данная продукция оригинальная. Если продукция продаётся без упаковки, то правообладатель советует тем предприятиям и торговым точкам, которые торгуют, сохранять упаковку, чтобы в случае необходимости предъявлять её, — пояснил главный государственный таможенный инспектор Воронежской таможни Сергей Ившуков. Тема чемпионата явно набирает обороты. В прошлом году воронежские таможенники изымали контрафактные кепки с надписью FIFA. В этом такие керамические бутсы сувенирами уже не станут. Из-за незаконного использования логотипа известной фирмы, около 40 посудных наборов, скорее всего, будут уничтожены. В ведомстве сейчас ждут решения суда.
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