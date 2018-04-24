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Мостовой: «Спартак» выиграет следующий матч и снова окажется в гонке за Лигу чемпионов"
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Мостовой: «Спартак» выиграет следующий матч и снова окажется в гонке за Лигу чемпионов" 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой — о ситуации в «красно-белом» клубе.
Москвичи потерпели поражения в трех матчах подряд — от «Урала» (1:2) и «Ахмата» (1:3) в РФПЛ, а также от «Тосно» в полуфинале Кубка России (1:1, пен. — 4:5).
— «Спартак» в кризисе?
— Это слово в данной ситуации неверное. Команда идет третьей, вот если бы оказалась ниже, тогда можно было о чем-то подобном говорить. Достаточно выиграть следующий матч и «красно-белые» снова окажутся в гонке за Лигу чемпионов. Хотя они из нее и не выбывали.
— И все же, в ситуации, когда не идет, нужно менять игроков или тренера?
— Во-первых, заменить футболистов трудно, тренера — намного легче, он ведь в единственном числе. Так во всем мире и происходит когда что-то пошло не так. Ведь когда Каррера пришел в «Спартак» два года назад, его никто не знал, не до конца понимали, какую роль он будет выполнять в штабе. А что дальше произошло? Человеку повезло — оказался в нужное время в нужном месте и вязл титул. Выше ему уже не прыгнуть, просто некуда. Но и в обиде итальянец не останется, ведь сам говорил, что готов к отставке.
— Нужно ли руководству предпринимать срочные шаги?
— Послушайте, «Спартаку» сейчас осталось три хороших встречи провести в чемпионате. Необходимо их достойно отыграть, а вот после окончания сезона думать, что делать дальше.
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