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Под Псковом с 10 по 16 июня пройдет международная встреча воздухоплавателей
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Под Псковом с 10 по 16 июня пройдет международная встреча воздухоплавателей 

ТАСС 42 минуты назад
Фото: Псковское Агентство Информации
ПСКОВ, 26 апреля. /ТАСС/. Город Великие Луки Псковской области примет у себя XXIII Международную встречу воздухоплавателей, которая пройдет в регионе с 10 по 16 июня. Об этом в четверг сообщили организаторы мероприятия.
"XXIII Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 10 по 16 июня. В ходе встречи участники спортивной программы будут сражаться за победу в чемпионате России по воздухоплаванию на тепловых аэростатах. Кроме того, все без исключения аэронавты смогут побороться за Кубок Дружбы и прилагающийся к нему денежный приз", — говорится в сообщении организаторов.
В этом году во встрече воздухоплавателей впервые будет участвовать японский аэронавт. «Токийский пилот Имамура Синносукэ (Imamura Shinnosuke) приедет в Великие Луки, чтобы поучаствовать в Международной встрече воздухоплавателей. Это будет впервые, когда участие в фестивале принимает аэронавт из Японии», — пояснили организаторы.
Кроме японского аэронавта, в небо поднимутся польские пилоты Роман Баута и Денис Давидзюк, литовские аэронавты Витас Керкодас, Сильвия Грикиенайте и Юлия Романовская, а также двукратный чемпион Латвии Арнис Микельсонс. Защищать честь родных городов будут пилоты из Москвы, Калуги, Крыма, пермского Кунгура и Ханты-Мансийского автономного округа, Татарстана, Тулы, Нижнего Новгорода, Воронежа и Великих Лук. В ходе встречи участники спортивной программы будут сражаться за победу в чемпионате России по воздухоплаванию на тепловых аэростатах.
Организаторами XXIII Международной встречи воздухоплавателей выступают администрация Псковской области и города Великие Луки, полномочным представителем которых является Федерация воздухоплавательного спорта Псковской области. Генеральным спонсором мероприятия является "Газпром".
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