У Федуна «подвисли» минимум 12 млн евро

«Локомотиву» для чемпионства достаточно набрать три очка в трех матчах. А основная борьба развернется за вторую и третью российские путевки в Лигу чемпионов-2018/19. В гонке сразу четыре участника — ЦСКА, «Спартак» «Зенит» и «Краснодар». При этом, с финансовой точки зрения, разница между вторым и третьим местом не менее существенна, чем между третьим и четвертым.

МЕЖ ДВУХ ПЛАНЕТ

Если отбросить в сторону чистый спорт, а рассуждать сухим языком денег, то сезон для «Локомотива» уже завершен. Команда Юрия Семина гарантировала себе минимум второе место — а это прямая путевка в групповой турнир Лиги чемпионов, которая гарантированно пополнит клубную казну на 12,7 млн евро. Российское чемпионство никаких бонусов со стороны УЕФА не предусматривает. Так что экономической разницы между первым и вторым местами в РФПЛ попросту нет.

А как насчет третьего российского участника главного еврокубка? С ним все не так просто. Бронзовый призер нашего чемпионата стартует в ЛЧ-2018/19 только с квалификации. А это два дополнительных барьера. И если их не преодолеть — вместо 12,7 млн получишь от УЕФА жалкие 420 тысяч евро. При этом в самом групповом раунде можно заработать еще до 15 миллионов (каждая победа оценивается в 1,5 млн, ничья — в 0,5 млн, выход в 1/8 финала — в 6 млн). В Лиге Европе, куда отправятся неудачники лигочемпионской квалификации, такие суммы и близко не светят. Это другая планета.

Призовые для участников ЛЧ-2018/19*

Стадия

Млн евро

Вылет из квалификации

Участие в групповом турнире

12,7 (+1,5 за каждую победу, 0,5 за ничью)

Выход в 1/8 финала

Выход в 1/4 финала

Выход 1/2 финала

Поражение в финале

Титул

15,5 млн * Без учета поступлений от реализации ТВ-прав.

ПЕЧАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ

В общем, «Спартак» в свете последних неудач должен горевать не о том, что безнадежно отстал от «Локомотива» и вот-вот официально сложит с себя чемпионские полномочия, а о том, что пропустил вперед себя ЦСКА. Текущая третья позиция красно-белых — это лишь условная Лига чемпионов. До «настоящей» еще нужно будет дожить. Кстати, во всех трех предыдущих случаях, когда Россия получала шанс на три клуба в групповой стадии ЛЧ, реализовать эту возможность не удавалось. Первую попытку запороло «Динамо»-2009, вторую — «Зенит»-2010, третью — «Рубин» -2011. Они спотыкались в квалификации соответственно на «Селтике», «Осере» и «Лионе».

Как наши третьи клубы в ЛЧ проваливали квалификацию

Сезон

Квал. раунд

Результаты

2009/10 Динамо — Селтик — 1:0 (г), 0:2 (г)

2010/11 Зенит — Осер — 1:0 (д), 0:2 (г)

2011/12 Рубин — Лион — 1:3 (г), 1:1 (д)

Кто попадется нашему бронзовому призеру на пути к заветным 12,7 млн евро предстоящим летом? В восьмерке соискателей двух путевок в групповую стадию Лиги чемпионов вместе с ним окажутся третья команда Франции («Монако», «Марсель» или «Лион»), вторые команды Португалии («Порту», «Бенфика» или «Спортинг»), Бельгии (видимо, «Андерлехт») и Украины (видимо, «Динамо», но с киевлянами нас разведут при жеребьевке), а также три победителя предварительного отбора (в нем сыграют серебряные призеры чемпионатов Турции, Чехии, Швейцарии, Голландии, Греции и Австрии). И вот в этой компании надо преодолеть два (!) раунда плей-офф. Нынешнему «Спартаку» это по силам?..

СУДЬБА КАРРЕРЫ — В РУКАХ МАНЧИНИ

«Спартак», Каррера , сборная. Что теперь делать (и кто виноват)?

В общем, когда некоторые СМИ сообщают о якобы готовности Леонида Федуна расстаться с Массимо Каррерой в случае непопадания «Спартака» в Лигу чемпионов, им следовало бы уточнять, о какой Лиге чемпионов идет речь — «настоящей» или «гипотетической». В первом случае для тренерской отставки необязательно вылетать из числа призеров, достаточно «удержать» текущую третью строчку, которая с высокой вероятностью сулит клубу такие же финансовые потери.

Ключевым в борьбе за второе место, скорее всего, станет матч «Зенит» — ЦСКА. Если команда Роберто Манчини уступит дома армейцам, то те своего на финише уже наверняка не упустят. Им останется победить в Москве «Арсенал» и «Анжи» — тогда для Карреры ЦСКА станет недосягаемым. Даже при 9 набранных очках в играх с «Амкаром», «Ростовом» и «Динамо».

Но что-то подсказывает, что никаких девяти баллов в этих играх красно-белым не видать. Удержать бы третье место, которое, впрочем, не так уж сильно отличается от четвертого, памятуя о печальной «русской традиции»…

Календарь матчей участников гонки за вторым местом в РФПЛ-2017/18 ЦСКА (51 очко)

«Зенит» (г) «Арсенал» (д) «Анжи» (д)

«СПАРТАК» (50)

РФПЛ. Положение команд. Турнирная таблица

«Амкар» (г) «Ростов» (д) «Динамо» (д)

«ЗЕНИТ» (49)

ЦСКА (д) «Локомотив» (г) «СКА-Хабаровск» (д)

«КРАСНОДАР» (47)

«Локомотив» (д) «СКА-Хабаровск» (г) «Рубин» (д)