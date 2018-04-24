«Лада» подала документы для участия в чемпионате ВХЛ

ТАСС , 24 апреля. Тольяттинская «Лада» предоставила в Федерацию хоккея России документы для участия в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) в сезоне-2018/19. Об этом сообщает пресс-служба ВХЛ.

"После проверки всех документов, а также инспектирования арены на предмет соответствия регламенту ВХЛ, будет принято решение о допуске ХК «Лада» к участию в чемпионате", — говорится в сообщении.

В марте совет директоров Континентальной лиги принял решение не включать «Ладу» в состав участников турнира в следующем сезоне. Данное решение лиги опиралось на рейтинг эффективности клубов, который формируется за три года и учитывает восемь критериев: спортивные достижения, расходы на оплату труда игроков, ТВ-индекс, долю государственного финансирования, заполняемость арен, несвоевременное осуществление расчетов по оплате труда с игроками, вместимость арен и потенциал локального рынка.