Товарищеский матч стал отличной тренировкой для спецслужб

Игра Россия — Бразилия, предшествующая чемпионату мира по футболу, продемонстрировала слаженную работу правоохранителей и волонтеров.

Москва готовится к проведению чемпионата мира по футболу. Одна из главных задач — четкая работа главной площадки чемпионата — стадиона «Лужники». Ведь здесь, в частности, будет проходить финал.

В конце марта тут состоялся товарищеский матч Россия — Бразилия, в ходе которого отрабатывались, в частности, организованный выход со стадиона и выезд болельщиков, которых, кстати, пришло на игру 59 тысяч.

После матча трибуны «Лужников» опустели всего за 11 минут. Благодаря сотрудникам правоохранительных органов и волонтерам зрители организованным потоком быстро добирались до станции метро «Спортивная» и автопарковок. Прилегающая территория стадиона опустела примерно за 40 минут.

— Маршруты для зрителей прорабатывались и оптимизировались в тесном взаимодействии со всеми профильными городскими службами с учетом уже проходивших в «Лужниках» матчей а также с использованием опыта организации спортивных мероприятий на стадионе «Спартак» в 2017 году во время проведения Кубка конфедераций, — рассказывает заместитель руководителя Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Кирилл Малышкин.

— Городским транспортом после матча воспользовались 56,7 тысячи человек. 33,9 тысячи поездок было совершено на метро, 15,9 тысячи — на МЦК, 6 тысяч человек уехали на наземном общественном транспорте и воспользовались бесплатным маршрутом S1, — рассказывает руководитель пресс-службы Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Алена Еремина. — Еще 900 пассажиров добирались на городском такси. Итого за час московский транспорт без сбоев перевез 55,5 тысячи человек.

— Никаких нареканий не было. Удалось справиться с большим потоком людей, это очень хорошо, — отметил вице-премьер.