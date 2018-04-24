Сергей Герасимец: «То, что натворил „Спартак“ за последние две недели, не укладывается в голове» 

Бывший полузащитник "Зенита" Сергей Герасимец оценил шансы претендентов на второе место в чемпионате России, которое дает прямую путевку в Лигу чемпионов.
За три тура до окончания турнира РФПЛ у занимающего вторую строчку ЦСКА 51 очко, у "Спартака" — 50, у «Зенита» — 49, у «Краснодара» — 47.
— Кто, на ваш взгляд, возьмет серебро?
— С одной стороны, «Спартак», уступив «Тосно» в Кубке, убил интригу в борьбе за шестое место, которое могло бы дать путевку в Лигу Европы. А, с другой, своими поражениями в чемпионате красно-белые закрутили интригу в премьер-лиге. Так что сейчас крайне сложно дать достоверный прогноз. Но ближайший тур процентов на пятьдесят прояснит ситуацию. Ключевой станет, естественно, встреча между «Зенитом» и ЦСКА. И мне кажется, что у армейцев выше шансы стать вторыми.
— То есть красно-синие победят на выезде?
— А москвичам не обязательно именно выигрывать, достаточно сделать ничью. Но даже в случае их поражения надо учитывать, что «Зениту» предстоит крайне сложный матч с «Локомотивом». Тогда как у ЦСКА соперники останутся попроще. Но я думаю, что армейцы не уступят в Питере.
— Но если у них не получится взять три очка на Неве, ЦСКА может обойти «Спартак». У которого к тому же самый легкий график на финише среди всех претендентов на вторую строчку.
— Вы же видите, как он «легкий». «Урал» и «Ахмат» тоже считались проходными соперниками. Поэтому и считаю, что вторым станет ЦСКА.
— А про «Зенит» что скажете?
— Для прямого выхода в Лигу чемпионов команде необходимо выиграть все оставшиеся встречи, плюс «Спартак» не должен набрать максимум очков. То есть шансы у питерцев невелики, дай Бог хоть третьими финишировать. Правда, не известно чего ждать от красно-белых. То, что они натворили за последние две, не укладывается ни в одной футбольной голове. Еще вчера команду называли первым претендентом на золото, а сейчас она может даже в тройку не попасть. Это парадокс. Ну а самую стабильную и качественную игру сейчас показывают армейцы, поэтому их и отмечаю. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)