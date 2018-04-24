Сергей Герасимец: «То, что натворил „Спартак“ за последние две недели, не укладывается в голове»

Бывший полузащитник "Зенита" Сергей Герасимец оценил шансы претендентов на второе место в чемпионате России, которое дает прямую путевку в Лигу чемпионов.

За три тура до окончания турнира РФПЛ у занимающего вторую строчку ЦСКА 51 очко, у "Спартака" — 50, у «Зенита» — 49, у «Краснодара» — 47.

— Кто, на ваш взгляд, возьмет серебро?

— С одной стороны, «Спартак», уступив «Тосно» в Кубке, убил интригу в борьбе за шестое место, которое могло бы дать путевку в Лигу Европы. А, с другой, своими поражениями в чемпионате красно-белые закрутили интригу в премьер-лиге. Так что сейчас крайне сложно дать достоверный прогноз. Но ближайший тур процентов на пятьдесят прояснит ситуацию. Ключевой станет, естественно, встреча между «Зенитом» и ЦСКА. И мне кажется, что у армейцев выше шансы стать вторыми.

— То есть красно-синие победят на выезде?

— А москвичам не обязательно именно выигрывать, достаточно сделать ничью. Но даже в случае их поражения надо учитывать, что «Зениту» предстоит крайне сложный матч с «Локомотивом». Тогда как у ЦСКА соперники останутся попроще. Но я думаю, что армейцы не уступят в Питере.

— Но если у них не получится взять три очка на Неве, ЦСКА может обойти «Спартак». У которого к тому же самый легкий график на финише среди всех претендентов на вторую строчку.

— Вы же видите, как он «легкий». «Урал» и «Ахмат» тоже считались проходными соперниками. Поэтому и считаю, что вторым станет ЦСКА.

— А про «Зенит» что скажете?