Сегодня под Новороссийском в рамках конкурса ВДВ «Десантный взвод-2018» пройдет эстафета на боевых машинах

На горной трассе десантники, выступающие на БМД-2, БМП-2 и БМД-4М, определят чемпиона и призеров ВДВ.

Сегодня на горном полигоне Раевское под Новороссийском в ходе заключительного этапа конкурса Воздушно-десантных войск (ВДВ) «Десантный взвод-2018» — эстафете на боевых машинах — выступит команда Тульского соединения ВДВ. В конкурсе принимают участие команды из Новороссийска, Пскова, Тулы, Рязани, Камышина, Уссурийска, Улан-Уде, Костромы, Ставрополя, Омска, Ульяновска и Иваново.

На горной трассе в течение нескольких часов десантники, выступающие на БМД-2, БМП-2 и БМД-4М, определят чемпиона и призеров ВДВ.

После заключительного заезда судьи соберут все данные объективного контроля и, обобщив штрафное время каждой команды, выявят лидеров конкурса. Поэтому, несмотря на то, что уже предварительно подсчитано количество баллов, набранных различными взводами и экипажами за время состязаний, после подсчета штрафного времени итоговая таблица может изменится.

В течение десяти дней 17 лучших десантно-штурмовых, парашютно-десантных взводов соединений и частей ВДВ, а также учебных заведений состязались в умении правильно применять технику и вооружение, демонстрировали навыки и сноровку в преодолении различных препятствий, выносливость на длинных и скоростных дистанциях.

Конкурс завершится завтра.