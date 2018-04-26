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В СВАО пройдет праздник спорта, посвященный Дню Победы
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В СВАО пройдет праздник спорта, посвященный Дню Победы 

Управа района Лосиноостровский 2 часа назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Накануне Дня Победы в Северо-Восточном округе пройдут спортивные соревнования, посвященные предстоящему празднику. Мероприятие состоится 8 мая в 15.00 по адресу Олонецкий проезд, дом 5.
Как сообщили в администрации центра физической культуры и спорта СВАО, в ходе мероприятия пройдут различные спортивные соревнования. Среди них: веселые старты, перетягивание каната, дартс и многое другое.
— Откроется мероприятие показательными выступлениями спортсменов округа и фитнес-зарядкой, — отмечают сотрудники администрации.
Гости также смогут выполнить спортивные нормативы. Для этого нужно зарегистрироваться заранее на сайте gto.ru и предоставить медицинский допуск.
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