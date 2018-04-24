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В Китае пес «за рулем» грузовика въехал в витрину магазина
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В Китае пес «за рулем» грузовика въехал в витрину магазина 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В китайском городе Тайчжоу пес въехал в магазин на автомобиле хозяина. Видео произошедшего опубликовал Daily Mail.
Водитель припарковал машину у двери магазина, не выключив зажигание. Сидевшая в салоне собака случайно наступила на педаль газа, и грузовик въехал в магазин. Отмечается, что животное не пострадало.
В комментариях под видео пошутили, что теперь собаке придется пройти тест на алкогольное опьянение. «Пес очень переживал, ведь это его первый урок вождения», — прокомментировал пользователь.
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