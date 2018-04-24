Ещё
ФФУ поглумилась над львовскими болельщиками
Далее:
Читайте также:
Ещё

ФФУ поглумилась над львовскими болельщиками 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
24 апреля исполком Федерации футбола Украины определился с матчами сборной Украины, которые будут проходит в рамках нового турнира УЕФА — Лиги наций. В подгруппе с подопечными Андрея Шевченко оказались команды Чехии и Словакии.
Примечательно, что сборная Украины «задолжала» Дисциплинарному комитету УЕФА матч при пустых трибунах. Во время отборочного матча Евро-2016 в ноябре 2015 года, когда украинцы принимали в Киеве сборную Испании, на трибуне на одном из транспарантов был зафиксирован так называемый «кельтский крест». Он входит в перечень неонацистской и прочей неприглядной символики, запрещенной УЕФА к использованию на стадионах.
Первый домашний матч в рамках Лиги наций сборная Украины проведет 9 сентября против сборной Словакии. В качестве стадиона, который примет игру без зрителей, ФФУ выбрала «Арену-Львов». Что довольно забавно. Во-первых, львовских болельщиков всегда отмечали, как наиболее активно поддерживающих выступление национальной команды, и вдруг такая «благодарность». Во-вторых, расплачиваться им придется за нарушение, допущенное в Киеве.
Игра Украина — Чехия состоится на харьковском ОСК «Металлист», где зрители уже смогут присутствовать.
Спортивные СМИ приводят слова президента ФФУ Андрея Павелко, который пообещал организовать фан-зону вблизи «Арены-Львов». Чтобы болельщики, стоя под стенами стадиона и глядя на экран, " передали команде на поле свою положительную энергетику".
Украина.ру: последние новости
Золотарев: «Возрождение» решило уйти в оппозиции Во Львове фанаты «Динамо» избили водителя маршрутки Депутаты попытаются уже в мае исполнить команду американского посла
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как подросток убил российскую чемпионку150
В «Ахмате» увидели чемпиона Москвы10
Как выглядит победившая всех гимнастка4
Гинер рассказал о судьбе Игнашевича и Березуцких2
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио39
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение