ФФУ поглумилась над львовскими болельщиками

24 апреля исполком Федерации футбола Украины определился с матчами сборной Украины, которые будут проходит в рамках нового турнира УЕФА — Лиги наций. В подгруппе с подопечными Андрея Шевченко оказались команды Чехии и Словакии.

Примечательно, что сборная Украины «задолжала» Дисциплинарному комитету УЕФА матч при пустых трибунах. Во время отборочного матча Евро-2016 в ноябре 2015 года, когда украинцы принимали в Киеве сборную Испании, на трибуне на одном из транспарантов был зафиксирован так называемый «кельтский крест». Он входит в перечень неонацистской и прочей неприглядной символики, запрещенной УЕФА к использованию на стадионах.

Первый домашний матч в рамках Лиги наций сборная Украины проведет 9 сентября против сборной Словакии. В качестве стадиона, который примет игру без зрителей, ФФУ выбрала «Арену-Львов». Что довольно забавно. Во-первых, львовских болельщиков всегда отмечали, как наиболее активно поддерживающих выступление национальной команды, и вдруг такая «благодарность». Во-вторых, расплачиваться им придется за нарушение, допущенное в Киеве.

Игра Украина — Чехия состоится на харьковском ОСК «Металлист», где зрители уже смогут присутствовать.