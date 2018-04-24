Охлобыстин — о футболе: «Не заводит меня — старого регбиста — беготня 22-х миллионеров с бриллиантиками в зубиках»

Российский актер Иван Охлобыстин отметил, что в детстве увлекался регби. По словам артиста, из-за этого он не любит футбол.

— В школьные годы я жил на станции метро «Войковская», — приводит «Весь спорт» слова Охлобыстина. — Неподалеку находился спортивный клуб «Красный балтиец», где спорт был не очень богато представлен — развивались только легкая атлетика и регби. Там я и играл. Потом перешел в другую школу, но мальчишками продолжали заниматься регби, поэтому эта тема не уходила, ненавязчиво всегда присутствовала.

Всегда следил, что происходило в мире регби. Тут и мистическая составляющая немаловажная. Регби придумал и основал священник Уильям Уэбб Эллис — пастор Божий, хотя и другой религиозной направленности, но тем не менее. А еще это брутальный спорт, футболу до него далеко. Как уже говорил я, не заводит меня — старого регбиста — беготня 22-х миллионеров с бриллиантиками в зубиках