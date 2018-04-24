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Волонтеры готовятся к ЧМ-2018
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Волонтеры готовятся к ЧМ-2018 

Мир24 1 час назад
Как правильно сделать искусственное дыхание, наложить жгут и соорудить импровизированную шину при переломе — все это должен знать каждый из волонтеров, который будет работать на чемпионате мира по футболу. В Москве оказывать первую помощь добровольцев учат специалисты пожарно-спасательного центра.
Всего во время ЧМ в Москве будут работать шесть тысяч городских волонтеров. Сегодня здесь их лидеры. После тренинга они должны будут обучить своих подопечных, чтобы те были готовы прийти на помощь, если она потребуется.
Как проходят тренинги волонтеров — в репортаже корреспондента телеканала «МИР 24»Михаила Прановича.
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