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Стихи военных лет прозвучат 8 мая в проезде Черепановых
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Стихи военных лет прозвучат 8 мая в проезде Черепановых 

Управа района Коптево города Москвы 53 минуты назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
В центре соцобслуживания района Коптево 8 мая состоится литературно-музыкальная встреча «Майскими короткими ночами, отгремев, закончились бои…». Как сообщили в администрации ЦСО, мероприятие посвятят 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
На концерте прозвучат стихи и песен военных лет в исполнении ансамбля «Белый рояль».
— Будут показаны фрагменты документального фильма о триумфальном возвращении воинов-победителей на родину, — добавил представитель центра.
Концерт начнется в 12.30. Адрес центра соцобслуживания в Коптеве: проезд Черепановых дом 22. (ео)
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