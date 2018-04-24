Стихи военных лет прозвучат 8 мая в проезде Черепановых

В центре соцобслуживания района Коптево 8 мая состоится литературно-музыкальная встреча «Майскими короткими ночами, отгремев, закончились бои…». Как сообщили в администрации ЦСО, мероприятие посвятят 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

На концерте прозвучат стихи и песен военных лет в исполнении ансамбля «Белый рояль».

— Будут показаны фрагменты документального фильма о триумфальном возвращении воинов-победителей на родину, — добавил представитель центра.

Концерт начнется в 12.30. Адрес центра соцобслуживания в Коптеве: проезд Черепановых дом 22. (ео)